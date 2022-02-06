本土Omicron疫情持續燒，不少確診者都屬於打完2劑還染疫的突破性感染，讓許多民眾搶打第三劑，對此，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，預估下波疫情最快在3月初出現，因為那時剛好會是第二劑mRNA疫苗（莫德納、BNT）失效的時間點，呼籲符合第三劑接種資格的民眾快預約打疫苗。

胸腔科醫師蘇一峰曾在臉書分享醫學期刊《Nature》上的一則研究指出，打完兩劑BNT或AZ滿5個月，血液中的抗體已無法有效中和Omicron感染，須打第三劑才能有效對抗Omicron，不過，雖然只打兩劑疫苗擋不住Omicron，但還是可以減少染疫後出現重症的機率。

而中研院生醫所兼任研究員何美鄉也曾分享，英國公布疫苗對Omicron保護效果資料，無論是打哪個廠牌的疫苗，接種完3個月後對Omicron的保護力都只剩30％，等到5個月保護力更降至10％以下，但若追打第三劑，不論是莫德納還是BNT都能快速將保護力提升到60％以上。

根據《聯合新聞網》報導，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為下波疫情恐在3月初至中旬出現，因為第二劑莫德納或BNT的保護力將在此時失效，建議民眾盡快打第三劑，並做好個人防疫措施。