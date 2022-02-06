復旦大學一帶一路與全球治理研究院研究員王正緒6日在大陸《環球時報》撰文指出，冰雪運動具有無窮魅力，但在冰雪運動的參與和競技上，一向以西北歐工業化國家為主導，北美更是生動體現地理和經濟條件的全民參與，在全球顯然存在巨大的不平衡。北京冬奧和中國近年來冰雪運動、冰雪經濟發展，為此提供良好機會。在面對氣候變化和全球經濟發展極端失衡時，推進冰雪運動公平化，正是解決全球的氣候正義、發展正義和增進國家間友誼與合作、促進全球和平的有力方式。這或將成為中國積極參與國際體育交流的一個舉動。

王正緒表示，地理條件東北亞得天獨厚。日本、朝鮮半島和中國東北很早就成為冰雪運動重要承載地。上世紀90年代黑龍江省亞布力舉辦了冬季亞運會，日本札幌、韓國平昌更已舉辦過冬季奧運。就中國而言，在京津和東北三省，滑冰、滑雪、冰球、冬泳等冰雪運動一直有相當基礎，但國際性冰雪競技項目是中國弱項，在冬奧表現並不突出。

王正緒說，這些情況近來發生很大變化。一方面，隨著中國經濟社會發展，上海等南方大城市室內滑冰設施，常年吸引青少年參與。冬季滑雪場地更擴展到四川、雲南、貴州、湖北、安徽等地，浙江省也有冬季滑雪設施。

可以說，中國舉辦冬奧，為這一趨勢增加了推力，並推動中國近3億人口市場容量的冰雪經濟發展。舉辦冬奧會，還將有力促進中國競技性冰雪運動選才、訓練和比賽體系發展。本屆冬奧中國代表隊已經可以參加所有大項競賽，即是明證。

王正緒認為，全球大多數地區，還無法有意義地參與和享受冰雪運動與冰雪文化。或許可以開啟一種機制，由北方、享有優越冰雪運動自然條件和經濟能力的國家，為廣大溫熱帶地區的不發達國家，提供一種冰雪運動的夥伴關係、諸如提供一定名額的冰雪運動員、青少年愛好者的訓練、培養計畫。

王正緒指出，如果這樣的機制能夠運行起來，一方面可以帶動溫熱帶地區、欠發達國家和地區的冰雪運動發展，對運動文化產生影響；另一方面，也將有力促進國家間合作、推進全球和平發展。

王正緒強調，冬奧會開幕式總導演張藝謀表示，這次開幕式講的是「我們一起為了什麼，我們一起能做什麼」。從曾經的「我」到現在的「我們」，這背後是中國國家實力和地位的提升，是中國人自信心的提升。

與之相應的，中國在國際體育交流方面的能力也要得到有效加強，不僅是簡單地參與國際體育運動，還要積極投入到國際體育規則體系建設中，加強在國際體育領域的話語權。本屆冬奧會或可成為一個實現這些期待的契機。