胡姓男子任職彩券行期間，趁老闆娘不注意，偷偷下注博手氣，1年6個月共下注30萬元，事後胡男認罪，並與老闆娘和解，賠償彩券行損失，台北地院依背信罪判拘役58天，緩刑2年。

判決指出，胡男原本是新北市某彩券行員工，受託負責販賣彩券、收取投注款項及以投注機投注彩券等業務。

但胡男自2015年1月至2016年7月12日止，趁上班機會以彩券行名義偷偷下注，以每週2次至3次頻率，每次下注2、3000元，總計下注金共計30萬元，造成彩券行損失。

2016年7月13日，彩券行老闆娘發現每日收入金額與運動彩券投注額度金額不符，對帳後才發現被胡姓員工偷下注。

法官認為胡男貪圖小利，利用職務之便，為自己投注運動彩券，而未付投注金額，行為實有不當。但考量胡男犯後坦承犯行，與店家成立和解，已賠償店家全部損失，判處拘役58天，得易科罰金，緩刑2年。