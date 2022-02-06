委外廠商接獲蜂類通報案件，需於15分鐘內電話聯繫民眾，並於2日內處理完成。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府農業局自2018年起委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局則配合支援。2018年至去年，由廠商及消防局分時段執行，今年起由廠商24小時辦理，民眾如遇蜂、蛇類侵擾，請保持適當安全距離，可撥打消防局119專線，將轉由農業局委外廠商派員處理。

過去捕蜂捉蛇業務由消防隊員執行，為推動消防勤務正常化，捕蜂捉蛇回歸農政單位辦理。台中市農業局在2018年承接，即委外廠商執行，初期由廠商及消防局分時段執行，今年起全由廠商24小時辦理。

農業局表示，每年市民通報捕蜂捉蛇案件數約1萬1千多件，因蛇、蜂類具危險性，為減少民眾恐慌及提升處理效率，台中市29個行政區劃分為市屯、海線、山線等3大區域，分別委由專業廠商辦理，減少處理時間。

農業局說明，民眾通報蜂、蛇案件後，廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場處理，且蛇類案件需於1小時內處理完成；蜂類案件需於2日內處理完成。

農業局指出，蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，建議民眾定期維護居家環境及修剪雜草樹枝，減少蛇類棲息，另發現居家附近有蜂巢，請快速離開現場或緊閉居家窗戶，確保人身安全。