孫姓男子去年在酒吧消費，跑進廁所欲偷窺友人如廁，豈料開門後發現廁所裡面竟是陌生人，警詢後依《社會秩序維護法》裁罰孫3000元，孫不甘被罰，向台北地院聲明異議，聲稱只是認錯人，沒有窺視對方如廁意圖，請求撤銷罰鍰。法官認為，孫雖認錯人，但他本意是欲窺視友人如廁隱私，警方裁罰有理，駁回孫異議，孫被罰3000元確定。

警方調查，孫去年11月6日深夜，在北市Blind Pig by R.D.酒吧2樓廁所，打開廁所門窺視他人上廁所，依《社會秩序維護法》第83條第1款「故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者」規定，對孫處3000元罰鍰。

但孫不服，向台北地院台北簡易庭聲明異議，請求撤銷警方處分。孫指稱，他見友人前往酒吧廁所，約20多分鐘後，判斷友人仍在廁所，因此到廁所開啟門鎖，之後發現並非友人，立即關門。

孫說，他完全不認識廁所裡面的人，沒有害人之意，並非故意窺視，事後也向對方道歉表達和解，他認為並非故意窺視對方，尚不足以達到妨害隱私程度，警方裁罰處分不合理，請求撤銷。

法官依據孫及被害人警詢筆錄、酒吧現場監視器影像截圖，認為孫雖非故意窺視被害人，但孫原意是欲窺視友人，卻將被害人誤認是友人，仍是窺視他人如廁而妨害他人隱私，警方裁罰有理，駁回孫異議。全案因不得抗告，孫挨罰3000元確定。