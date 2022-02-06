台灣第一名模林志玲和放浪兄弟成員Akira結婚兩年，今年除夕林志玲驚喜宣布當媽，和老公生下摩羯座的牛寶寶兒子。近日卻有網紅「廣告小妹」影射林志玲疑找代孕，掀起許多討論，而沉浸在當媽喜悅的林志玲第一時間沒接受媒體致電訪問，昨(5日)則悄悄上線親回好友祝福，她更開心回應蔡英文總統臉書小編的祝福，開心寫下8字：「平安健康，新年快樂」，懶理紛紛擾擾。

林志玲先前曬出和老公Akira和兒子三人小手同框照片，開心宣布升格為三口之家，先前林志玲被問生子計畫時，就透露自己許願許了一輩子，希望最好是能生到龍鳳胎，也好奇小天使是否還在排隊，期待早日當媽，而Akira當時甜蜜回應外界關心，表示：「對我來說，志玲就是我的孩子」，一句話體貼替妻子減少生子壓力。

林志玲與Akira除夕宣布當新手爸媽。（圖／中時資料照片）

林志玲宣布當媽後，前「宿敵」小S第一時間便在臉書道賀，打趣說：「恭喜志玲，有了可愛的寶寶，真替妳開心，好好享受這份幸福，願妳們全家永遠都充滿了愛」，更補充：「小孩在成長過程中，難免會遇到一些令人想喝一杯的事，你要加油喔」，讓不少人笑翻。

林志玲回應蔡英文總統留言。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin臉書）

而網紅「廣告小妹」近年也因生育問題所苦，本月1日談到林志玲生寶寶，她寫下：「我只想點破一件事。論低調懷孕生子，林依晨也很低調。對比林依晨，你就會發現貓膩在哪裡。」疑指林志玲找代孕，引來鄉民女神「qn」、潔哥、美女律師李怡貞等人紛紛回覆參戰。

林志玲回應林心如。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin臉書）

對此，身為新手媽媽的林志玲昨在發報喜文後首度上線回應，見蔡英文總統道賀留下：「恭喜志玲姐姐雙喜臨門，也祝福闔家平安健康，新春如意」，林志玲親回：「平安健康，新年快樂」，「國師」唐綺陽說：「天啊，真是大喜事，太替你高興了，恭喜你當媽咪了」，林志玲回：「謝謝親愛的唐老師，感謝感恩」，她也回應了陶晶瑩、舒淇、梁靜茹、徐若瑄等人的留言，文中不忘貼上3個充滿愛心的表情符號，暗示一家三口圓滿幸福，她更逗趣回應林心如說：「蘿絲媽媽，可以偷偷告訴我兇手是誰嗎」，讓林心如笑說：「你先好好帶小孩～乖」。