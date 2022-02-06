牛隻在老牛的家草地上愜意吃草。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

老牛的家意象彩繪牆。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市推動農業旅遊，台南市柳營區「老牛的家」收容年老退役耕牛，並展示台灣早期農具，是體驗農村文化的好去處，而且園區全年無休，台南市長黃偉哲呼籲朋友們，可把握最後春節假期前往參觀。

台南市農業局表示，早期農村的農耕工作仰賴牛隻的協助，現在因農業機械化普及，轄內役耕牛嚴重凋零，已所剩無幾，許多民眾已看不到水牛及黃牛，為傳承農耕文化，體恤年老退役耕牛多年奉獻農耕之辛勞，並能安養終老，於是建立「老牛的家」收容老牛，讓遊客重溫純樸農村風情。

老牛的家目前收養5頭牛，園區內有牛舍供老牛休息使用，以及大片草地提供牛隻吃草，夏季時還可看到水牛於水池中泡水消暑，相當悠閒愜意。

除了室外可觀賞牛隻，還有室內展覽室陳列台灣早期農具，可供遊客瞭解台灣早期與牛隻一同耕種的文史，與使用現代自動化及智慧化機器的科技農業相比，增添了許多懷舊復古及溫馨傳統的農村氛圍。

現因疫情影響，室內場館暫時關閉，民眾仍可自在的徜徉在大自然與老牛同在的舒適環境裡。「老牛的家」位於台南市柳營區神農里，緊鄰德元埤荷蘭村，開放時間為上午8點至下午5點，全年無休。