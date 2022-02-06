高雄市1隻名為「五筒」的法國鬥牛犬，4日下午由王姓主人的母親繫繩牽出散步，「五筒」愛玩又調皮，從王母手中掙脫，一溜煙不見蹤影；所幸一對熱心情侶看見可愛的法鬥迷了路，脖子有項圈，研判有人飼養，將牠牽進派出所；警方將牠拍照PO上「寵物走失」的臉書社團，找了法鬥2小時的王男接獲友人告知，趕至警所，「五筒」一見主人，樂得直奔懷抱，結束過年迷途記！

高雄市新興分局自強路派出所警員陳羿文，4日下午2時許，擔服備勤勤務期間，遇一對年輕情侶牽著一隻「法國鬥牛犬」進入派出所，情侶表示，在前金區中華、五福路口見法鬥在街頭來回圍繞，逢人不吠叫，由於法鬥毛髮整齊，脖子有項圈，研判應該有人飼養，不小心走失，在原地等候一陣子未見到主人，只好將牠帶至派出所求助。

警方受理後，將法鬥拍照，透過「高雄寵物走失」的臉書社團內，PO文尋找失主，並聯繫附近派出所，調閱路口監視器，積極為可愛的法鬥找尋主人，但仍未發現有民眾報案毛小孩走失案件，於是先讓法鬥暫時擔任派出所警犬。

終於皇天不負苦心人，不到1小時後，35歲的王姓男子匆忙跑進派出所，著急地表示自己的朋友在臉書社團看見自家的「五筒」被撿來派出所，五筒」一看到主人立即直奔主人懷抱撒嬌，和主人相見歡。

王男見到愛犬「五筒」安好，放下心中大石，向警方表示，「五筒」失蹤後，和家人在公園附近找了近2小時，後來友人看到臉書警方發的貼文，才趕赴派出所，王男感謝警方相助，讓他和愛犬能相認。