原物料成本大增，咖啡上漲壓力暴增。路易莎咖啡已在官網低調宣布，因國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元，cama cafe則說，成本漲幅確實可觀，「目前仍在持續評估」。

受到氣候變遷影響，全球最大咖啡豆生產國巴西欠收，加上疫情導致缺工，採收不順，在物以稀為貴情況下，羅布斯塔咖啡豆期貨價格應聲大漲；業者保守估計，咖啡豆批發成本已經上漲至少50%。

路易莎咖啡農歷年前已在官網低調宣布，因國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元。路易莎表示，為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請消費者多包涵，盡量守住平價好咖啡。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢先前表示，咖啡豆、原料、人事所有費用都漲，又遭逢疫情壓力，「年後有漲價壓力」，但是會盡可能控制，能少漲就盡量少漲，或上漲品項會限縮；不過，路易莎官網已在年前低調公布調漲訊息，調漲品項約47項。

cama cafe則說，原物料成本漲幅相當可觀，是否調漲售價「目前仍在持續評估」。

不過，大型連鎖咖啡品牌業者私下對中央社記者透露，已規劃在今年首季末調漲售價，幅度約10%，「不漲價真的會撐不下去，淨利會直接少一半」。

至於其他業者動態，產業人士推測，星巴克因為價格高，過去時常「買一送一」，目前應該會減少促銷因應，不傾向直接漲價，便利商店的City café和Let’s café因為有規模經濟，在分攤成本上較具備優勢。（編輯：林淑媛）1110206