有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺出道已餘36年，一路從通告藝人爬上了主持人的位置，在台灣演藝圈也佔有相當重要的地位，然而歷經世事她也曾遭遇過許多「恐怖」對待，出道前期，在某次下班時，遭演藝圈知名大哥闖房撲倒！讓她不斷發抖痛哭，淚喊：「為什麼是我被欺負？」這段過去也成了她心中永遠無法忘懷的陰影。

王彩樺年過50身材依舊相當不錯 （圖／翻攝自臉書《王彩樺-台灣濱崎步》）

據報導，王彩樺早期出道時過得相當辛苦，一路走來不容易。當時的她不斷穿梭在秀場主持表演，除此之外她也會跑「牛肉場」，然而悲劇也就發生在這個時期，當年在中場休息時，遭心懷不軌的客人尾隨到廁所，好在她很有警覺，先謹慎地從門縫往外查看狀況，結果馬上跟那個蹤狂四目相望，嚇得她當場尖叫，但也正因為這樣沒讓對方得逞。

王彩樺私下照片辣度爆表 （圖／翻攝自臉書《王彩樺-台灣濱崎步》）

但卻在某次去到外地工作，被當時一名「資深」的圈內大哥闖她房門，回想起這段過去王彩樺仍舊心有餘悸，因為怎麼也沒想到，在舞台上風度翩翩的前輩，「進門後竟直接就是一副要把我撲倒的樣子...」當下她又哭又掙扎，最終還是說自己「月經來了」才得已脫困不受侵犯。

而多年後的王彩樺談到此事，她也坦言：「當下遇到這些事的時候，內心真的非常難過，還曾一路回飯店都在哭，也不懂自己為何要被別人欺負，現在回頭看已能淡然看待，而那位大哥也退出演藝圈多年，她已經釋懷了。」在螢幕上總是帶給大家歡笑的王彩樺，完全看不出過去曾經歷過如此可怕之事，也慶幸皇天不負苦心人，讓她終於在演藝圈獲得一席之地，再也不用終日跑秀場賺錢了。