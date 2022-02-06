蔡政府宣示2025非核家園，對此，藍委洪孟楷表示，粗暴性的非核家園政策，2025僅剩3年時間，台灣能源政策不能什麼都缺，核廢料處理更需中央明白說明。

洪孟楷今（6日）在臉書發文表示，台灣目前的核一廠在石門、核二廠在萬里，都集中在北海岸，而核廢料最終儲存區到底何時確定？年假過完，也該面對長久的問題。

洪孟楷指出，自己在年前接受媒體專訪指出，核一廠目前面臨燃料棒無法拆卸的問題，就是因燃料池滿了，而室外貯存槽也因過去台電施工時，水土保持及相關按圖施作有疑慮，新北市政府當然要為地方居民嚴格來把關！

核一廠在過去三年內一號機、二號機陸續行止運轉，洪孟楷稱，可到現在燃料棒、核廢料仍放置在核一廠機具內，最終的貯存地點遙遙無期。新北市政府過去曾說只要台電、中央負責任地告訴人民最終貯存場在哪，就會立即討論發放執照等後續流程；最終無法說明，將會讓民眾認為是要便宜行事，是不是到最後核廢料就直接留在原發電廠，這才是民眾最關切的問題。

洪孟楷直言，自己必須很務實地說，核一廠在石門，在地雖然僅1萬2000多人且大多數都是長者，但過去幾十年的地方發展停滯，難道這對偏遠地區的人公平嗎？再者，核廢料處理有3個重要環節，地方溝通、長期規劃及居民安全，缺一不可。可惜的是，口號會喊，但卻沒看到現在中央政府負起責任來溝通規劃。

洪孟楷強調，核廢料處理需要很長遠的規劃年限，執政者不願意去做長遠的承諾因為怕得罪民意、選票，這就是現在政府消極的態度，因為吃力不討好！核廢料因為過去的污名化，所以最終貯存場不容易找，需要與地方民眾溝通說服，必須去做；蔡總統目前是第二任沒有連任包袱，是最有條件來做這件事的人。

年假將結束，洪孟楷認為，而地方發展、能源規劃更是刻不容緩，為了社會的長治久安，核能的使用以及核廢乾式貯存點、最終貯存場，也要不斷地跟民眾進行溝通，透過行動，才能讓人民安心。