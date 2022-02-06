新北市高姓男子前年5月在捷運車廂內，用下體磨蹭女乘客臀部，遭對方發現後，高男迅速逃離車廂，被害女子形容他落跑快如「光速」，台灣高等法院審理時，高男雖辯稱當時他剛因車禍受傷，行走緩慢，不可能如對方形容「光速跑走」，但法官不採信，依性騷擾罪判高男徒刑6月，得易科罰金18萬元確定。

高男2020年5月27日上午8時46分，自捷運三和國中站上車，見被害女子獨自1人搭車，即緊貼她身後站立，用其下體觸碰磨蹭女子臀部，女子發覺有異，回頭察看，高男在列車抵達三重國小站時，快速逃離車廂，並於次站大橋頭站下車離去。被害人憤而提告。

一審審理時，高男否認性騷擾，但被害人證稱當時不是尖峰時段，也因疫情關係，乘客間都保持30公分以上距離，高卻將手及身體均緊貼她，並用下體持續磨蹭她屁股大約5分鐘。

法官發現，高男曾在2014年5月、2018年8月就因偷摸女子胸部、臀部等性騷擾行為，被檢察官起訴，事後均因與告訴人達成和解撤回告訴，法院判決公訴不受理，高明知曾因性騷擾案被起訴，應特別留意不必要肢體碰觸，認定高是故意性騷擾，判處高徒刑6月，得易科罰金。

但高男不服，提起上訴，指稱三和國中站至三重國小站車程僅約1分鐘，但告訴人卻稱遭他碰觸5分鐘，他2020年5月1日車禍，雙腳受傷、行走緩慢，告訴人卻稱他「光速跑走」，告訴人指控不實在，請求改判無罪。

高院認為，高男自2020年5月4日起，幾乎每日均有搭乘捷運紀錄，甚至1天內多次搭乘，至於告訴人證稱高案發後「光速跑走」，僅屬於感受性之誇大描述，不影響其證詞真實性。

高院認為高男已2次性騷擾遭檢察官起訴，均因與對方和解而獲判公訴不受理，致心存僥倖，未見悔過之意，且始終否認犯罪，未獲被害人原諒，駁回高上訴，全案確定。