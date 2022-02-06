之前都在台灣忙工作的金曲歌王林俊傑，近日終於有時間休假，回家鄉新加坡過年好好陪家人，但也不忘為粉絲製造驚喜，他趁著除夕時突擊上街頭，邊直播邊開唱，而且沒有偽裝，立刻就被歌迷認出來，全場嗨爆。

人在家鄉的林俊傑心繫粉絲，因此今年除夕吃過年夜飯後，他就在IG開直播，竟拿著吉他就跑上街頭，選擇到金沙酒店附近晃晃，因為是知名景點，所以其實他的出現相當醒目，林俊傑做完開場介紹也不禁尷尬一笑表示：「我總是做一些高難度的挑戰！每次都要來點不一樣的！」。

歌王在影片中解釋突然開播的理由，表示粉絲滿久沒在社群上看到他了，所以就找了個好時機、好機會、好地點，「來跟大家互動玩一下」，林俊傑表示過去就很常到金沙酒店這一帶，有時是騎腳踏車來運動、呼吸新鮮空氣，也會來逛街，這次趁春節抱著吉他來，想說開個直播陪大家過年。

林俊傑現身知名景點並未作任何偽裝，大方隨興自彈自唱，也因此一開始就被認出，不少群眾開始圍觀、拍照，他在街邊翻唱〈因你而在〉、〈當你〉等經典金曲，還唱了自己改編的〈恭喜恭喜〉，但由於唱到後來圍觀群眾暴增太多，他才決定停下來，將這次的驚喜畫上完美句點。

關掉直播之前，林俊傑解釋這次是非常即興選在公開場合開播唱歌，也因為如此，自嘲：「我竟然沒有安排好待會要怎麼離場」，而且現場觀眾都很興奮，很多人壓根不知道他在直播，就直接衝進鏡頭要求合照，讓他有點不好意思地說：「我可能不能那麼快離場，現在有滿多人站在不遠的距離等待」，最後不忘跟鏡頭前的大家禮貌體貼拜年，才關掉鏡頭。