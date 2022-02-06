一名女網友發文抱怨飯店吹風機很難用，必須一直壓著按鈕才可以吹頭髮，常常按到手發抖了，頭髮卻都還沒有乾，貼文讓不少網友產生共鳴。不過，也有內行人替飯店緩頰說，浴室裡面提供這種吹風機其實是在救你一命，按壓才可使用，並將吹風機固定在牆面上，可降低客人被電到的機率。

一名女網友近日在《爆怨公社》上發文表示，飯店提供的吹風機太難用，常常按到手都在發抖了，頭髮卻還沒有吹乾。從照片中可見，原PO下榻的飯店浴室牆面上，掛著一台白色小型吹風機，握把部分有黑色按鈕，要一直按著才有風出來。

貼文讓不少網友爆共鳴，「五星級飯店看到這種吹風機的一律給差評」、「這種的吹風機，我只吹瀏海就過熱不動了，重點是瀏海還沒乾」、「真的超難用，我家出門住飯店都是自己帶吹風機」、「住旅館看到這種吹風機，都只能搬張椅子進浴室坐著吹，中間大拇指還要休息一下，不然會按到抽筋」。

不過，也有內行網友替飯店緩頰說，飯店將吹風機做成必須按壓著才能使用，可降低客人因手部潮濕用吹風機被電到的機率，而將其固定在牆面上，不管客人怎麼拉，都無法碰到浴缸或蓮蓬頭，可避免漏電狀況發生，降低被電死的機率。飯店用這種吹風機是在救你，所以大家別抱怨了，這年頭還願意替你安全著想的人已經不多。