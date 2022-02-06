明天就是開工日，疫情是否會「回馬槍」，引發民眾擔憂，台北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇則直言，有長者不願意打疫苗，又要新年圍爐的，「我只能說開工保重，所以疫苗要打滿三劑，不要把Omicron當天然疫苗。」

他表示，新年開工最熱門的話題，就是疫情會不會「回馬槍」？他主張，方向盤坐穩總比不坐穩好，圍爐難免、百貨公司消費人潮踴躍，疫調人力和篩檢量也在開工後才會恢復。

姜冠宇指出，哈佛傳染研究的專家發布評論呼籲大家不要把Omicron看成容易對付的病毒；看看澳洲最近發生什麼事，他們的累計死亡病例數，才剛剛陡升超過新加坡直追日本，大概是每百萬人150例，也就是說Omicron破防後迅速擴散，導致死亡率攀升。

姜冠宇認為，澳洲與紐西蘭都是類似台灣依靠邊境防疫的國家，會值得台灣借鏡，而台灣又是人口密集度比澳洲高更多，一旦攻破，難防是必然的，母數拉大，死亡率的呈現可就複雜了，「所以有長者死不願意打疫苗又要新年圍爐的，我只能說開工保重啦。」

姜冠宇提醒，疫苗要打滿三劑，不要把Omicron當天然疫苗，不過下半年的大戲可能是「次世代疫苗」的覆蓋率，對於後續變異株會不會有實質影響，帶來真正疫情流感化，這也值得期待。