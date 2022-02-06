「年頭年尾不吃藥，否則未來一年都會成為藥罐子」，民間俚語讓不少長輩新春期間忌諱就醫；台中59歲的蔡姓男子患有慢性病腿部異常腫大，大年初五（2月5日）行經中友百貨時突然雙腳無力無法行走，台中市警二分局育才派出所員警巡邏時卻發現他癱坐椅上、神色痛苦，上前關懷勸他就醫，未料他連聲拒絕，深怕大過年的去醫院會「觸霉頭」。

春期期間台中市北區中友百貨商圈湧進許多逛街人潮，台中市警二分局育才派出所在此設置機動派出所，大年初五（2月5日）巡佐張慶成、警員蔡侑良加強治安巡邏時卻發現一名男子癱坐在百貨公司前椅子上，且面露痛苦神色，趕緊主動上前關懷。

經員警了解，59歲的蔡姓男子獨自外出，他因患有慢性病腿部異常腫大，行經百貨公司時突然雙腳無力無法行走，員警詢問「替你叫119去醫院看醫生好嗎？」，蔡男一聽到要去醫院就十分抗拒連聲拒絕，深怕大過年的去醫院會「觸霉頭」，但蔡員見他右腳異常腫脹，擔心若不及時醫治恐將導致病情加劇，馬上蹲下來苦口婆心的勸說。

「我們同姓蔡是本家不會騙你啦！」、「你的腳腫成這樣要去看醫生檢查啦！」、「不會觸霉頭啦！」原來蔡男篤信民間習俗「年頭年尾不吃藥，否則未來一年都會成為藥罐子」，幸好蔡員發揮同理心努力勸說，蔡男終於被說服，終於同意至醫院看診。員警偕同119救護人員協助將蔡男送醫治療，經檢查後需按時服藥並持續追蹤，才能控制病情，他十分感謝員警的幫忙。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，加強春節期間安全維護工作期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸，特別設置機動派出所提供警政服務，讓所有民眾都能夠安全返家歡度春節假期，他也呼籲民眾，家中長者患有慢性疾病應叮囑按時服藥，並評估身體狀況，如身體不適切勿勉強外出，避免意外發生，若在路上可撥打110通知警方協助。