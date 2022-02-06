大陸國家衛健委6日通報，大陸5日0-24時各地報告新增新冠疫情，確診病例43例，其中，本土病例13例（廣西百色市6例；天津河北區2例；河北廊坊市2例；北京朝陽區、湖南邵陽市、廣東惠州市各1例）。另據陝西省衛生健康委發布，2月5日0-24時，無新增報告本土確診病例、疑似病例、無症狀感染者，統計自2021年12月9日本輪疫情以來，全省累計報告本土確診病例2080例，全部治癒出院，基本清零。

大陸新增境外輸入病例30例（上海12例，廣東7例，福建3例，四川3例，浙江2例，江蘇1例，河南1例，廣西1例），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（四川3例，浙江2例，江蘇1例，河南1例，廣東1例，廣西1例）。

截至2月5日24時，陝西新冠累計報告本土確診病例2343例（出院2340例、死亡3例）、境外輸入確診病例483例（全部出院）。本輪Omicron疫情，自2021年12月9日以來，陝西全省累計報告本土確診病例2080例（西安市2053例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例），全部治癒出院。