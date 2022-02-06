曾參與2015年夜闖教育部事件，遭起訴的1名反課綱學生，被控未經前女友同意下，以手指對女方性侵、肛交，3年前女方向勵馨基金會求助，案件才曝光。台灣高等法院審酌女方原諒，採信他患精神疾病說詞，依2個強制性交罪判刑2年，緩刑5年，須向公庫支付6萬元。可上訴。

2015年7月23日深夜，反課綱群眾及學生闖進教育部，占據辦公室，並造成駐衛警受傷，警方逮捕33人，多名學生被台北地檢署依妨害公務、強制罪起訴，建請法院給予緩刑，其中有人後來捲入性侵事件。

判決指出，該男子2015年4月，因參與社運結識被害人，2人2016年初成為男女朋友。2016年4月23日下午，該男子帶被害人到友人租屋處聊天，該男子趁友人不在之際，違反被害人意願，以手指性侵。

被害人雖與該男子成為男友朋友後，曾發生性關係，但堅拒男方「肛交」。該男子2017年10月中旬與家人及被害人同赴彰化旅遊，投宿旅館時以手指肛交性侵。事後被害人因情緒問題接受諮商輔導，2019年向勵馨基金會尋求諮詢，性侵害防治中心得知此事通報警方偵辦。

一審審理時，該男子自稱有精神疾病，法官囑託醫院鑑定，認為他可能患有憂鬱症、情緒障礙症，但無法排除「詐病」可能，法官懷疑他以精神障礙詐病，企圖卸免罪責，判處重刑。該男子上訴求輕判。

高院採信該男子自國中時起即受精神疾病所苦，且雙方當時為男女朋友，該男子案發時年僅19、20歲，年紀甚輕，思慮不周，自我控制能力不足；加上被害人一再表明無意提告，雙方仍保持良好互動，認為該男子2次犯罪情節情輕法重，依法減刑，改判徒刑2年，緩刑5年，須支付公庫6萬元。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。