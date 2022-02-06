據新華社報導，大陸5日向世界智慧財產權組織遞交《關於為盲人、視力障礙者或其他印刷品閱讀障礙者獲得已出版作品提供便利的馬拉喀什條約》批准書，按條約規定，條約將於3個月後對大陸正式生效。

報導指出，該條約是世界上第一部、也是迄今為止唯一一部版權領域的人權條約，將進一步保障閱讀障礙者平等獲取文化和教育的權利。

中宣部副部長張建春5日下午視訊會見出席北京冬奧會開幕式的世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森時表示，中國將做好馬拉喀什條約實施工作，把條約對閱讀障礙者的支援落到實處。

同時，張建春指出，中國將一如既往地加強與世界智慧財產權組織的合作，深度參與世界智慧財產權組織框架下的全球智慧財產權治理，共同努力構建開放包容、平衡有效的版權國際新秩序，在促進版權保護和版權產業發展方面貢獻更多中國智慧。

為了在國際立法層面消除閱讀障礙者獲取作品的版權障礙，世界智慧財產權組織2013年6月27日在摩洛哥馬拉喀什召開的外交會議上通過了該條約。該條約已於2016年9月30日生效，現有84個締約方。

中國在條約通過後簽署了該條約，2020年11月11日完成著作權法修改，為批准條約做好法律準備。2021年10月23日，十三屆全國人大常委會第三十一次會議表決通過了全國人大常委會關於批准《關於為盲人、視力障礙者或其他印刷品閱讀障礙者獲得已出版作品提供便利的馬拉喀什條約》的決定。