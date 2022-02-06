中新社6日報導，2022年開年首月，大陸各地頻出穩房市政策，支持合理的住房消費。中原地產研究中心5日發布資料顯示，2022年1月，大陸各地推出房地產相關政策超過66次，其中多以公積金政策寬鬆、人才租購房補貼等支持性政策為主。這是多月來大陸房地產相關政策推出最密集時段，比2021年1月上漲57％。

中新社報導，2022年開年以來，大陸房地產相關調控政策延續了去年第4季政策方向。中原地產首席分析師張大偉表示，近期「穩樓市」訊號頻發，主要有三大特徵：

一是，大陸中央重申「房住不炒」，堅持穩地價、穩房價、穩預期的「三穩」目標。

去年底中共中央經濟工作會議重申「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，提及支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。在大陸全國住房和城鄉建設工作會議上，住建部提到了2022年8項工作內容，其中，「加強房地產市場調控」放在第一的位置。房地產政策基調保持連續性和穩定性。

二是，信貸政策逐漸緩和，推動預期走穩。

去年12月的全面降準之後，2022年開年又現降息，偏緊房地產金融環境有所鬆動。盡管房貸利率參考的5年期LPR(貸款市場報價利率)降息僅5個基點，但受此提振，購房需求開始扭轉下降趨勢，出現企穩跡象。多地房貸放款也明顯加快。

三是，地方頻出穩房市政策，公積金、購房補貼等政策力度加大。

1月18日，四川省自貢市住房公積金管理中心發布新政，其中提及放寬住房套數認定，實行「只認貸不認房」。既無住房公積金貸款記錄又無尚未完清的住房商業貸款，按首套房貸款政策執行。

此外，據中泰證券研報統計，截至1月23日，株洲、南寧、保定、玉林、馬鞍山等18個城市或市區推出房地產相關支持政策，主要措施包括提供人才或三孩家庭購房補助、放寬落戶限制、下調公積金首付比例。

這些支持政策並未帶來房市反彈。據中指研究院統計，2022年1月，百強房企拿地總額837億元人民幣，同比下降62.6％。易居研究院智庫中心發布的一份報告顯示，今年1月前23天，大陸全國百城新建商品住宅成交面積為1757萬平方米，環比下跌20％，同比跌44％。政策暖意傳遞到市場端尚需時日。