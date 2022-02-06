今天(6日)是年假最後一天，大樂透還是有開獎，頭獎上看1.1億元，受到民眾歡迎的「2000萬超級紅包」還有3個2000萬元，而「1200萬大吉利」5個頭獎1200萬元也尚未刮出。

大年初五(5日)開獎的大樂透頭獎無人中獎，獎金0.59億元累入次期，因此，今日開獎的大樂透頭獎上看1.1億元；同時，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，根據統計，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出199組，共236位幸運兒中獎，其中有168人獨得百萬獎金，統計春節大紅包獎項剩下161組，還有1.61億元的加碼獎金待送出，買一張大樂透仍可以對兩種獎項。

刮刮樂部分，台彩表示，「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車，以及650個100萬元，統計至4日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車，以及168個100萬元，還有3個2000萬元大紅包等待送出；「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元，截至4日止，已刮出15個100萬元，而5個頭獎1200萬元則尚未送出。