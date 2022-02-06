電競選手出身網紅Toyz（劉偉健）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」（LOL）前世界冠軍，去年底因惹「麻」煩遭羈押並送勒戒所，又被前經紀人周周爆料曾詐賭上百萬，雖達成和解仍官司纏身，事隔4個月於昨（5日）回歸開台打LOL，直言：「Toyz已經死了」、「沒錢」等，更放話要拍賣2012年獲得的S3世界冠軍戒指。

Toyz昨（5日）在YouTube頻道以標題「一個四個月沒打過LOL的人到底有多爛？」開直播打LOL並募款律師費用，吸引超多粉絲上線支持，他玩到一半先暫停，表示自己身上真的沒錢，轉身拿櫃子上的公仔們打算開放競標，但擔心網友們亂喊價、棄標，也不知道該用什麼方式收錢。

此時他忽然靈光一閃，拿出2012年TPA（台北暗殺星）英雄聯盟S3世界冠軍的紀念戒指，說公仔不賣了，先出售這個戒指，讓超多網友都眼睛一亮，在聊天室狂喊價，但也有網友勸阻不要這麼做，Toyz不以為意地回：「什麼不要，我也不想當Toyz啊！對不對，對我來說已經沒有意義了，Toyz對我來說已經死了」，不斷重申冠軍戒指對自己已不重要，過去的都過去了，且指圍也不合。

此時有網友建議可以賣給丁特，Toyz有點傻眼，感嘆地說：「賣給丁特，對他來說是一種羞辱吧，不好吧」，接著又覺得拿來抽獎似乎不妥，不如拿去慈善拍賣，還能建立正面的形象。

事實上，Toyz以前找過「鑑定專家」秦嗣林協助鑑定戒指的價格，撇除冠軍意義的話，初步落在2千美元（約5.5萬新台幣），但Toyz當時打包票不會賣掉，就算價值1百萬也一樣；如今因面臨官司問題必須販賣壓箱之寶，令人感概。

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