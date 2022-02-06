戴資穎今年1月25日在羽球球后寶座上統治達到200周，超過史上所有女子球員。英國網站《Women's Badminton》的專欄作者布洛絲（Amanda Bloss）去年2月就稱讚戴資穎是「這一世代最傑出的選手」，那時候戴資穎排名世界第1，一直到現在她仍是世界第1，布洛絲這次稱讚她是「羽球界的最有價值選手（MVP）。」

在布洛絲看來，戴資穎最大的武器就是她出人意表的大膽攻擊以及高超的技術，令對手難以預料且疲於應付，這讓戴資穎在逆境時展現韌性。由於女子羽壇高手輩出，沒有一種打法是無敵的，但是反手滑拍這個技巧被戴資穎運用到幾乎是她專屬的絕招。「她這招美到應該被放入羽球名人堂。當她被逼到角落時能夠藉此一發脫困。」

對於世界第1的排名，戴資穎本人曾有很生動的描述，她表示只要成功坐上1次球后，之後不管經過多久都可以保留「前球后」的頭銜，每次出場的時候都會被視為「前世界第1」。

布洛絲進一步指出，戴資穎已經超越普通球后的頭銜，衡量一個偉大選手的標準是要看他能維持世界第1多久，她的水準相當於網球界的費德勒（Roger Federer）、小威廉絲（Serena Williams）。登頂之後才是真正的挑戰，因為現任球后特別容易激發對手的鬥志，網球名將小威廉絲說過，幾乎所有女選手碰上她都會超水準發揮，畢竟誰不想親手打敗世界最強的選手呢？「戴資穎能統治羽壇這麼長的時間，證明她自己和她的教練團都是最頂尖的。」

該網站去年底評選的「2021年度最佳球員」是戴資穎，第2名為大陸女將陳雨菲。