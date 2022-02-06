中信兄弟去年球季奪下相隔11年的總冠軍，季後球員「薪」事大好，領隊劉志威透露，整體薪資漲幅約到7%以上，應該是史上最多，目前談約進度還算順利，盼能在月底前全數完成談約。

兄弟去年奪下總冠軍，6日在屏東舉行開訓典禮，典禮上劉志威及一、二軍總教練林威助、林明憲也都上前向全隊勉勵，劉志威期許大家繼續創造歷史，「在創造歷史的過程中，我們繼續相係彼此、力求突破、互相支持，我相信我們一定不會輕易放過創造歷史的機會，你們大家都值得攜手創造新的一頁。」

去年奪冠後也反映在兄弟球員「薪」情，劉志威表示，農曆年前已談過一輪，都有照著進度走，希望能在月底前完全確定球員合約，他也透露整體薪資漲幅應該超過7％以上，「大家表現都相當不錯，該加多少就加多少，去年整年都在一軍的選手都有一定的調幅。」

至於去年提出FA申請官大元的合約，目前也持續洽談中，劉志威說：「是不是複數年，球團都有提出不同的方案，李振昌也有跟他提出不同的方案，就看球團跟球員之間有沒有辦法接受。」至於今年有望取得FA資格的陳子豪有機會獲得複數年合約。