新北市長侯友宜今（6）日上午至永和區傳統市場視察防疫措施，媒體詢問，新北市守住春節疫情，市長對自己的施政打幾分？侯友宜說，春節期間新北疫情算是穩定，但不要忽略開始有從其他縣市回到新北的潛在風險，必須全面戒備，他今已下令企業如能快篩要自主快篩，市府各單位也一定嚴格落實防疫規定。

侯友宜表示，其實疫情還是千變萬化，雖然春節期間新北市的疫情算是穩定，但不要忽略這兩天開始慢慢很多人從中部、南部和其他各縣市回到新北，移動過程中是不是有潛在的風險，必須全面戒備。

侯友宜說，他今天已經下令，企業界如果能夠快篩要自主快篩，市政府所有的上班地點，明天一定要嚴格落實實聯制、量體溫、勤洗手，有狀況一定要趕快去篩檢，政府機關要全面備戰，企業也要全面備戰，今天視察市場也要求開市就要全面備戰，不可掉以輕心，守住春節這一波移動過程的染疫風險，大家全力以赴，才可以保有穩定的疫情。