美式賣場好市多的商品經常掀起討論風潮，一名網友日前在網路分享賣場販售的「戶外遮陽亭」，尺寸超大的遮陽亭放在賣場中間非常吸睛，售價6萬2999元吸引大家討論，還有人開玩笑說租個停車格一放，「就是一個家了。」

一名網友昨天（5日）在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，分享逛賣場看到的特殊商品「戶外遮陽亭」，直呼越看越覺得實用，不但四面採光，兩側還有雙開拉門，放在有庭院或屋頂的住家都很適合，可以防風又防蚊，只賣6萬2999元。

根據商品介紹，該戶外遮陽亭長4.8公尺、寬3.6公尺、高2.9公尺，四面透光可防蚊蟲、紫外線，屋頂及支架塗層可耐風雨抗鏽蝕。

美式賣場好市多的販售超大的「戶外遮陽亭」，僅6萬元，吸引網友討論。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

美式賣場好市多的販售超大的「戶外遮陽亭」，僅6萬元，吸引網友討論。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

網友一看到這組遮陽亭紛紛留言：「這比蓋玻璃屋便宜多了」、「厲害了，找個半山腰圈塊地，就可以賣咖啡了」、「把老公趕去庭院睡」、「台灣光做鋁門窗都不止那個錢」，還有人表示，說不定有台北房東會擺一組在頂樓出租，「租出去月收一萬租金」、「都已經想到租屋社團會出現『市中心獨立雅房，捷運三分鐘，生活機能良好四面良好採光，單人大空間，冬暖夏涼，隱私有保障，若需防窺貼可代買」。

還有網友PO出這組遮陽亭在美國好市多售價為3699.99美元，拆合新台幣約10萬2856元，台灣售價相當於打6折，直呼台灣好市多的價格「會不會便宜的太誇張？」