近來「職人系正妹」很受歡迎，不僅台灣各行各業出美女，越南也有！一位名為Phạm Thị Hằng的越南正妹，18歲時被拍下幾張穿著摩托車司機制服外套的生活照，清純飄仙氣的模樣讓她一夕爆紅，而近來有網友挖到本尊的社群帳號，她的近況也隨之曝光，讓網友都嗨爆了。

在越南當地，很難忽視滿街的摩托車，因為人口眾多、道路擁擠，越南的道路在尖峰時間總是繁忙，因此衍生出「摩托車司機」這個職業，是民眾經常使用的交通方式，甚至到當地旅行的遊客也會使用該服務。

在2019年時，網路上流傳出幾張照片，是一個蓄著耳下短髮及妹妹頭瀏海的18歲正妹，穿著綠色的摩托車司機外套，表情羞澀地擺拍，她不僅五官精緻可愛，皮膚還相當白皙，只是穿制服站在路邊，就散發濃濃純愛天使感，照片曝光後讓眾網友直呼戀愛，甚至紅到海外。

據當地媒體《MNEWS》報導，這位正妹名為Phạm Thị Hằng，如今已經20歲，從18歲開始就自己打工賺取生活費，她也在訪談還原拍下爆紅照片的始末，表示當時是一個朋友即將要到遠方念書，希望幫她拍張照留念，才會有這系列「摩托車司機照」，當時完全沒想到會爆紅。

如今有神人找到她本尊的臉書及IG，眾人瘋搶追蹤，Phạm Thị Hằng的IG已爆增到21萬追蹤數，從她的社群可發現，她爆紅後生活起了很大的變化，如今Phạm Thị Hằng成了一名網紅兼模特兒，會接到拍攝工作，還有很多演藝圈經紀公司邀她加入，收入比起過去穩定、富足許多，而聽到來自世界各地對她外型的讚美，Phạm Thị Hằng不改小清新個性，直呼有些害羞。