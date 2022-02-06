Dcard發文者貼出與彩券行女店員的私訊對話截圖，希望女店員去自首。（翻攝Dcard）

有網友在Dcard憤怒發文，表示一名彩券行女店員在IG限時動態自曝，騙一名阿伯刮刮樂沒中，從他身上賺了5000元，還說老人身上很多錢，要缺錢的人去堵他。消息曝光，網友們氣炸肉搜彩券行，女店員迅速刪文道歉，表示會還錢給阿伯，還說自己只是臨時工讀生，已經被辭退，懇求大家別再轉傳，害彩券行做不下去。

「幫高調 過年刮刮樂騙錢」一名網友在Dcard貼出一張彩券行女店員的IG限時動態截圖，是一名阿伯在彩券行挑刮刮樂的照片，上面還寫道：「這個阿北很討厭，他都刮1000的然後給錢都用丟的，嘴巴一直碎碎念什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢。」、「我從他身上賺了5000，因為他都只刮QRCODE出來給我刷，我就都跟他說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實有中。喔對了，如果缺錢的人可以來桃O路這裡堵他，行動緩慢，身上放的錢至少有50萬。」。

網友看完全氣炸：「有夠沒水準不能沉」、「可以報警了吧好誇張」、「這樣騙錢算詐騙還是侵佔」、「拜託一定要找出來是誰，真的太惡劣了」。

一名網友留言回應，稱該店員是自己學妹，「平常她就喜歡打嘴砲講543，沒踢過鐵板不知道事情的嚴重性」，並貼出對話截圖，顯示該學妹很自責後悔說出那番言論：「真的非常對不起，我不應該貪圖阿伯的錢，我已經深刻認知到錯誤和嚴重性，我會把錢還給阿伯，我也不應該說什麼堵阿伯的話，造成不好的影響，謝謝網友的提醒，真的非常對不起阿伯。」

該名女店員說自己只是工讀生，已被店家辭退，請網友不要再轉傳，「不想因為我的錯誤害老闆的店開不下去，真的很對不起。」。

Dcard文章原PO也貼出與女店員的私訊對話截圖，女店員表示會去找阿伯還5000元並拍照給原PO看，而原PO則表示希望女店員去警局自首。

據了解，目前警方尚未接獲相關事件的報案，整起事件真實狀況仍有待觀察釐清。