社勞政攜手，積極協助弱勢家戶就業。（台中市政府提供）

農曆春節過後是求職旺季！經濟弱勢民眾因資源取得不易，找工作相對困難，中市社會局和勞工局橫向整合發揮1加1大於2的力量，預計從2月開始，在自立培植基地開闢預約制專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫；從待業、找工作到穩定就業共案合作提供系列服務，積極協助弱勢民眾就業自立。

社會局說，部分經濟弱勢民眾就業意願不高，或者因職前準備不夠，工作時挫折感很深。過去透過社工長期陪伴輔導，連結職涯諮詢和理財課程，但民眾需求日趨多元複雜，需要整合更多面向的資源；社會局創設自立培植基地，進一步強化社勞政連繫，協助排除就業困難，厚植就業能量。

社會局分享個案故事，單親的「小沂」獨力照顧2個小孩，參加「自立家庭築夢踏實

計畫」，有專責社工陪伴。在朋友建議下，小沂接觸了手沖咖啡，經常在活動課程時沖煮咖啡，和老師與學員分享，現在小沂正和朋友籌備創業，期待未來夢想成真。

社會局表示，去年社會局轉介勞工局203人，有105人成功就業，比例達51.7％。如果經濟弱勢民眾有就業意願，可以加入「韌力家庭陪伴計畫」或「自立家庭築夢踏實計畫」，儲備就業能力，經由社工串聯勞政資源，協助進入就業市場；就業初期，有「獎勵青年就業計畫」和「弱勢勞工就業協助計畫」等就業獎勵金機制。

社會局指出，待穩定就業可以加入「青年培植計畫」，經接受社勞政合作服務者，服務期間增加的收入，得免計家庭總收入，避免影響家戶福利資格，助其累積資產進而自立脫貧。

勞工局說，為鼓勵更多弱勢勞工積極求職及就業，新修訂的「弱勢勞工就業協助作業要點」，不僅放寬就業獎勵補助資格，獎勵金額更加倍發給。例如，經由勞工局就業服務處推介就業且選擇全時工作上工加保者，就業滿1個月，可獲得就業獎勵金3000元，滿3個月穩定工作可以再領9000元，合計最高可領1萬2000元，希望激勵更多弱勢勞工積極找到工作及穩定就業。

社會局強調，台中市獲衛生福利部公益彩券回饋金補助人力，協助有就業意願和能力的經濟弱勢家戶就業轉介及輔導，讓具工作能力未就業人口成功投入就業市場，使家戶獲得穩定收入脫貧。凡設籍台中市低收入戶或中低收入戶具工作能力欲就業者，可洽詢台中市政府社會局(04-22289111分機37208王社工、或分機37235江社工)、台中市政府勞工局(04-22289111分機36206高社工師)。