花旗集團於農曆年假前1月28日正式宣布與星展銀行達成協議，完成花旗台灣消費金融業務出售。此項震撼性消息經過9天長假、金融市場停止下，各方的情緒性反映已消化。

接下來，兩家銀行的業務交接估計長達1年半的時間，花旗台灣這一方要確保客戶這段時間不會出現恐慌性流失，持續透過所有傳播管道，向既有客戶通知「請您放心，這項公告僅是整個業務移轉過程的開始，客戶所有權益都不會受到立即影響。」

花旗台灣消費金融業務出售的交易內容，包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務，花旗銀行並沒有退出台灣市場，仍會持續為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

花旗通知客戶的通知信件、銀行官網上的說明，由花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人慕嘉俱名，強調「這項交易，對花旗、我們的員工，以及我們的客戶來說，都是非常正面的結果。」花旗很高興和星展攜手合作，星展和花旗享有共同的價值文化，致力於提供卓越的產品、服務和客戶體驗。

對於客戶來說，慕嘉在信件中向客戶溫情喊話「請您放心」，表示這項公告僅是整個業務移轉過程的開始，預期會需要一段時間，交易仍待主管機關核准。依據買方星展端的說法，業務移轉等一大堆流程，估計在2023年中旬方可完成。

「在此之前，您的信用卡(包含紅利點數)、貸款、存款、投資帳戶，或透過花旗申購的任何產品都不會受到立即影響」，花旗台灣團隊強調，花旗台灣的消費金融業務，以及花旗銀行服務團隊，包括理財專員、分行、電話理財中心、花旗網路銀行和花旗行動生活家，營運一切如常。