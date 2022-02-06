中信兄弟去年奪下相隔11年的總冠軍，新球季主要戰力變化不大，領隊劉志威表示，今年戰力就是現有的這些人，接下來也不會再有其他戰力外的球員補強，至於洋將部分則以目前公布的這4人為主，「但備案也是一直有在準備。」

兄弟季後釋出林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔，以及野手邱志恆、徐浩凱（自主培訓選手）等7人，另外老將林智勝、王勝偉則是自請放在60人名單外，最終也找到新的落腳處，並未做季後的戰力外補強。

劉志威表示，今年戰力變動不帶，接下來也不會有戰力外的選手進來，洋將部分則備妥3投1野，分別是德保拉、泰迪、象魔力及洋砲福來喜，「目前洋將就是這4位為主，接下來就是等他們來台體檢，看體檢結果如何，如果一切都順利就是以這4人為主，但備案也是一直有在準備。」德保拉預計8日來台、象魔力9日，泰迪則是因為美國暴風雪延後抵台時間。

至於是否有機會在2月28日後網羅羅力？劉志威妙答「我比較想知道統一有沒有興趣。」他表示，若是羅力在2月28日還沒有簽約，相信各隊應該都會有綜合考量。