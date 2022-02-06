台灣中油公司自明（7）日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

台灣中油表示，本周受大風雪襲擊美國中部頁岩油主要產地德州供應吃緊，加上烏克蘭地緣政治情勢持續緊繃，美國已決定調派兵力協防東歐與北約國家事件之助漲，導致油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.31美元，新臺幣兌美元維持上周匯率，國內油價依公式計算漲幅為2.10％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各共吸收0.6元及2.1元。另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.6元及0.7元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及2.8元。明(7)日起汽、柴油價格不予調漲，2月14日起則恢復機制調整。

本周依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作及加碼春節穩定物價措施，汽、柴油各需調整之1.2元及2.8元均由台灣中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。