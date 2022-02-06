冬奧中國隊首面金牌幕後之一：武大靖：隊魂就是拚命滑。（澎湃新聞）

冬奧中國隊首面金牌。范可新終於圓夢。（澎湃新聞）

澎湃新聞6日報導，「他們一直朝我喊『拚命滑』，也是隊友信任我，然後是因為我們的團結協作，才有了這樣的成績。」陸短道競速滑冰接力隊最終贏下北京冬奧陸首面金牌。

衝過終點那一刻，武大靖緊握雙拳吶喊。與之前不同，武大靖是在用吶喊宣洩，宣洩他在這個夜晚遇到的波折，以及過去4年為了這個夜晚的最後衝刺所承受的一切。

在決賽的第2棒中，當范可新從第4道超越到第3位，當曲春雨「接棒」後超越到第2位，再當任子威在下一次「接棒」時順勢衝到第1位，全場觀眾熱情被徹底點燃。

短道速滑的接力方式不同於其他，每一次交接後面的隊友都要用力推動他們身前的隊友，而在這場決賽裡，每當中國隊交接棒時，場邊的觀眾就會配合上一聲吶喊，仿佛他們比賽場上的武大靖、任子威、范可新和曲春雨都還要用力。

而當武大靖在最後一棒頂住義大利隊的強勢追趕，以0.016秒的微弱優勢率先衝過終點後，現場觀眾原本有節奏的吶喊徹底失去了「控」。

「其實在最後我感覺到身後的人越來越近，這個時候是隊友給了我力量，他們在支持我，一直在喊讓我拚命滑。」

武大靖在賽後坦言，在衝線前的最後一圈，場邊和場上的吶喊交織在了一起，場中央的3名隊友和場邊的數百名觀眾，那一刻似乎成為了一個整體，用不同的聲音在給武大靖力量。

贏得冠軍後，面對鏡頭，武大靖哭紅了眼，「非常解氣，這4年經歷太多了，還好沒放棄。」

或許，大家只看到了武大靖在最後一圈被義大利對手追趕了數米甚至差一點被反超，卻不知道武大靖在站上北京冬奧的舞台前，還在和腰傷以及起伏的狀態奮鬥。

「因為我腰傷了，之前一直都沒系統地進行訓練，去年9月中旬的時候，我們從新疆回來，才剛開始能正常跟上大部隊去訓練。」在此前接受大陸央視採訪時，武大靖透露了狀態大幅下滑原因，「比到第3站時，我都不相信自己了。」

不過，武大靖沒有在迷茫時放棄。「我的團隊沒有放棄我；我的家人給我支持和鼓勵，也沒有放棄我。」武大靖眼眶又濕潤，「最重要的是，我沒有放棄我自己。」

也就是武大靖在過去4年裡一次又一次的「不放棄」，最終讓他頂住壓力，扛起最後一棒重擔，並且第一個衝過終點。

如果說，武大靖的淚水寫滿了他對於傷病和狀態下滑的不甘；那麼，范可新的淚水則更多是圓夢後的釋然。

「第三屆冬奧會，終於見金了。」同為冬奧會的「三朝元老」，在世界盃和國際賽事上表現出色的范可新，卻總沒有「嘗過」奧運金牌的滋味，「等了12年，我要感謝的人太多了，我在國家隊12年了，感謝所有隊友陪伴我，感謝教練、隊友支持我。」

在這支「王牌之師」裡，范可新的成長經歷和武大靖截然不同，但她所經歷的挫折和磨難，絲毫不亞於武大靖。

年少成名，卻差點因為貧血症再也無法回到隊中訓練；17歲初出茅廬贏得英國謝菲爾德短道速滑世界錦標賽女子500米金牌，但由於身體瘦弱她一度無法完成「大隊員」的力量訓練；和武大靖相同的是，范可新也一直沒有放棄過--每當家人勸她不要再訓練，當周圍的人對她產生質疑，范可新總是用更加優秀的表現來說服所有人。