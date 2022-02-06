今（6日）是大年初六，也是春節9天年假的最後一天，藍委許淑華特地在社群平台分享家鄉南投的美景，許多網友看了都直呼好美，景色不輸日本，但也有網友指出，美景要配美人，希望下次許淑華分享照片時，也能入鏡。

許淑華今在臉書分享南投水里車埕周邊的美景照片，照片中可見充滿詩意的落羽松林，以及充滿復古風情的台鐵車埕車站美景。

許淑華分享水里車埕美景。（圖片摘自許淑華臉書）

許淑華充滿感性表示，落羽松愈來愈普遍，秋冬季葉由綠轉黃轉紅而枯落，風情萬種；在有水倒影的地方，落羽松之美更如詩如畫；日月潭涵碧灣的落羽松幾乎已全部落畫，水里鄉車埕貯木池畔的落羽松不久前還有殘紅，在池裡泛出水彩般的波漣，吸引不少愛好大自然色彩斑斕的雅士追美，然而一樣是夕陽無限好只是近黃昏，趕緊在進入隆冬的枯乾期前留下這些美照。還好，車埕還有鐵路秘密花園、老山城舊房舍和木業文化、梅產業等可攬勝，隨時都能來此一遊。

許多網友都在其po文底下留言表示，「美景要配美人，建議下次淑華姐一起入鏡」、「乍看之下有點像在日本京都的嵐山景色，水光山色、落羽松處處，美呆了」、「新年快樂！謝謝淑華委員分享，超美的景色」。