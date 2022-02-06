台中市政府為改善偏遠地區簡易自來水系統，提案爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，獲核定總經費5103萬餘元，將改善和平區平等里、博愛里、梨山里及南勢里等4里的簡易自來水設施與營運系統；包括水源取水設施，舖設逾52公里的取水配水管線，以及設置配水池及沉沙池等，完工後預計讓823戶居民有穩定安全的水源。

經發局表示，台中市部分地區因位處偏遠、居民聚落分散、水源不足等因素，自來水系統供水能力不足，以非自來水、而是簡易自來水作為飲用水來源。為縮短城鄉差距，經發局除每年籌編預算改善偏遠地區簡易自來水，並向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」簡易自來水工程補助。

經發局說，目前經濟部水利署已核定110年度前瞻基礎建設計畫，市府提案獲得「無自來水地區供水改善計畫第四期」－「原住民族地區簡易自來水系統營運」、以及「簡易自來水工程－水汶站、谷關、松茂社區及南勢里簡易自來水改善工程」等5案，核定總經費5103萬1000元。

其中，經濟部水利署補助經費約3521萬1400元，其餘配合款須由地方負擔約1581萬9600元，將改善和平區平等里、博愛里、梨山及南勢里等4里的簡易自來水設施。

經發局強調，中市府為加速偏遠地區無自來水地區供水改善，近年來積極推動延管工程，目前台中市自來水普及率已達96.46％；台中市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，每年均編列經費，提升自來水普及率與簡易自來水系統佈建，照顧偏遠地區民眾用水需求與安全。