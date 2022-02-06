冬奧陸首面金牌最佳傳承。。（澎湃新聞）

當陸短道競速滑冰接力隊最終贏下了這枚「一波三折」的金牌，最終站上領獎台的隊員一共有五位一一武大靖、任子威、范可新、曲春雨和張雨婷。這是國際滑冰聯合會將短道速滑混合團體接力項目，列為2022年北京冬奧會正式比賽項目時的規定：總參賽人數上限為4男4女，最終參加過3場比賽的選手，都有資格同時站上領獎台，領取紀念品和獎牌。

「我要感謝哥哥姊姊們，這是我第一次參加奧運會。」在接力隊中的其他成員還在接受媒體的採訪時，獨自停留在一大群大陸媒體面前的張雨婷突然顯得有些靦腆和害羞，完全沒有比賽中超越的那股凌厲氣勢，「我要感謝團隊，感謝他們的幫助，才能讓我有一顆平常心。」

盡管張雨婷僅僅出場了一場半決賽，但正是有了這位22歲年輕人的加入，讓范可新有了更多調整和恢復的時間，而她在這幾個賽季的成長，其實也是武大靖和范可新這些「哥哥姊姊們」的信心來源。

「這是一種傳承。」從賽後的混合採訪區到最後的記者會上，范可新不止一次提到了「傳承」這個詞：從李琰到楊揚再到王濛，大陸短道速滑的冠軍基因一直在延續，見證過大陸短道速滑的高光時期，也經歷了「王牌之師」的換血陣痛。

「所以我要感謝濛姐（王濛）。我不希望這種傳承在我這一棒沒有接上。」范可新如今算是真正接上了王濛的這一棒，「我也希望有更多小孩和年輕人能夠接上我這一棒。」

大陸短道速滑在這一屆又一屆冬奧會上，傳承的又何止是金牌這麼簡單？他們傳承的更是那股被他們一遍遍提及的「永不言敗，堅持不懈」的精神力量。

這支冰上的「接力天團」經歷了傷病，經歷了長時間封閉與家人分離，又背負了太多的重擔，但他們依舊是這個賽季所有接力隊伍中，唯一在奧運前的4站世界盃分站比賽裡每一站都能贏得接力獎牌的隊伍。 這也是為什麼當他們最終艱難地贏得冬奧會的「首金」，這枚沉甸甸的獎牌才顯得如此彌足珍貴。

武大靖的母親在見證他奪冠後哭了，記者問他勝利的喜悅分享給誰，武大靖說出了「母親」這個答案之後，思考了片刻，還提到了教練李琰。

「現在她肯定也是最激動的，她見證了我們的不容易，還有這12年的經歷。」這同樣也是一份傳承，而這份關於傳承的故事還在北京冬奧會上繼續書寫，就如武大靖和范可新所說：

「接下來的每一項比賽，我們都是全力以赴，也希望我們給其他人開了個好頭，期待中國冰雪軍團每一個運動員的比賽，讓我們一起努力。」