今天是春節連假最後一天，國道5號從上午10點開始，北返車流漸增，頭城至坪林時速約為50至60公里，宜蘭警方預估各交流道將陸續出現排隊車潮，車多情形恐持續至傍晚；蘇花路廊目前則是全線順暢，不過公路總局預估北上車潮將在午前湧現，研判南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等路段仍可能發生車多情形。

今天是春節連假最後一天，國道5號從上午10點開始，北返車流漸增，宜蘭警方預估各交流道將陸續出現排隊車潮，車多情形恐持續至傍晚。（宜蘭警方提供／羅亦晽宜蘭傳真）

公路總局指出，蘇花路廊北上車流量昨達到連假車流最高峰，南下全日車流量為6795輛、北上則為2萬1624輛，其中，北上車流約在上午9時開始湧現，之後均維持每小時約1000至1200輛，整體車多態勢至今天凌晨2時才緩解，而壅塞路段包含南澳市區、觀音谷風隧道及中仁隧道，回堵長度約在1至3公里，車多路段則為南澳至東澳、觀音谷風、和平、和中、大清水及崇德路段，車陣長度最長達7公里。

蘇花路廊目前則是全線順暢，其中，台9線崇德段南北向車流量小，交通順暢。（花蓮警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

公路總局也預估今北上車流將在中午前陸續湧現，截至今上午10時，蘇花路廊南下車流量為1693輛，北上則為5371輛，預估今蘇花路廊北上方向車流量尚餘8800輛。

花蓮警方表示，目前台9線崇德段南北向車流量小，各景點停車秩序良好，交通順暢，不過公路總局依昨疏運狀況研判，今南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段仍可能產生車多情形。

國5部分，宜蘭警方指出，昨午後北返車潮湧現，雪隧主線最長回堵達6公里，至晚間6時緩解，而今天上午8時，已啟動北上蘇澳至坪林各入口匝道儀控，自上午10時起，北返車流漸增，不過頭城至坪林平均時速均維持在50至60公里。

宜蘭警方預估國5各交流道將逐漸出現排隊車潮，車多情形將持續至傍晚才會緩解，而今下午2時至晚間9時，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，提醒用路人多加留意。