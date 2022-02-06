中國物流與採購聯合會今(6)天發佈，2022年1月全球製造業PMI較上月下降0.6個百分點至54.7％，連續2個月下降。分區域看，歐洲製造業PMI與上月持平，亞洲和非洲製造業PMI較上月略有下降，美洲製造業PMI較上月有明顯下降。

從全球製造業PMI變化看，指數仍保持在54％以上，顯示全球製造業復甦態勢仍在延續。但當前指數水準明顯低於2021年56.1％的平均水準，且連續2個月下降，表明全球製造業復甦動能在持續減弱。

受疫情影響，原材料供應遲緩和勞動力缺乏使得美洲主要國家製造業供需增速放緩，進而帶動美洲製造業增速明顯放緩，成為2022年1月全球製造業增速放緩的主要因素。

2022年1月，亞洲製造業PMI較上月微幅下降0.1個百分點至51.9％，連續3個月穩定在52％左右，顯示亞洲製造業保持平穩運行態勢。

受疫情短期影響，中國大陸製造業增速稍有放緩，但製造業PMI仍連續3個月穩定在50％以上，經濟運行整體持穩；其餘主要國家製造業PMI波動相對平穩，製造業增長態勢較為穩定。