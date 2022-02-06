盧秀燕出席企排聯賽「台中太陽神」主場賽事，為選手加油。（台中市政府提供）

台中市持續推行「酷城市、酷運動」政策，為提升運動風氣，市府運動局積極與相關團隊合作，促成職業、準職業與特色業餘運動賽事在台中發展！近日深受國人矚目的國家女足隊於亞洲盃表現精彩，其中有5名球員即是「台中藍鯨女足」主力。運動局長李昱叡說，將持續深耕行銷台中。

李昱叡表示，市長盧秀燕重視運動發展，上任後不僅積極推動國民暨兒童運動中心、足球運動休閒園區、壘球運動園區、全民運動館及台中巨蛋等運動建設，更連年推展職業運動精彩賽事。首先即是深受國人喜愛的職棒，108年與「中信兄弟」合作宣布以台中洲際棒球場為主場，以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」為合作主軸，深耕台中棒球運動產業。

去年中信兄弟封王贏得睽違11年總冠軍，盧市長與眾多熱血球迷在府前廣場觀看直播，並與球迷一同拋下黃彩帶慶賀，接續與中信兄弟合辦封王遊行，凝聚超過10萬球迷齊聚台中，一時間運動儼然成為凝聚台中市民熱情的力量，也大力提升城市運動風氣。

李昱叡指出，職籃運動近2年來發展火熱，台中職籃發展趁勢而起，109年首次與PLG福爾摩沙夢想家合作，舉辦選拔賽成立「台中市夢想家青年隊」，結合民間企業力量，讓籃球運動在基層扎根，培育優秀籃球人才，接續在109年與職籃聯盟合辦官方熱身賽，去年福爾摩沙台新夢想家將主場移至台中洲際多功能運動中心，截至目前主場賽事場場爆滿，目前暫居聯盟戰績總排名第1。

新成立的T1聯盟「台中葳格太陽」也成為台中在地的職籃隊伍，農曆年前例行賽也迎來5連勝，表現亮眼，另還有3對3籃球聯盟系列賽事，均在每次賽事成功行銷台中。

運動局與在地企業攜手打造「台中太陽神排球隊」，該隊延攬排球名校豐原高商校友及國家隊好手，提供球員展現球技的舞台。「台中太陽神排球隊」在企業17年甲級排球聯賽表現精彩，勇奪7連勝並中斷台電隊60連勝紀錄，首週主場賽事湧入近2300名觀眾購票進場，線上直播也突破6000人同步觀看，引發球迷熱情關注，精彩度在國內排球界難得一見。

運動局指出，足球運動也列入推動重點，近日全國關注台灣女足隊在亞洲盃的表現，在對上泰國一戰，便由「台中藍鯨女足」蘇育萱在國際舞台上連進兩球，為國家隊奠下勝利的基礎，最終擊敗泰國隊。

台中積極培育足球人才，與「台中藍鯨」長期合作穩固U12、U15、U18梯隊，建立足球選手培育系統，「台中藍鯨女足」更勇奪國內女足最高殿堂「2021台灣木蘭足球聯賽」冠軍，將冠軍盃留在台中；而在台灣企業甲級足球聯賽中，「台中FUTURO」與「璉紅台體」為台中隊伍且長期參賽，社會足球持續在台中蓬勃發展。