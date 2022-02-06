台中市政府提升民眾接水意願，今年成功爭取經濟部水利署自來水用戶設備外線補助計畫核定2000萬元，去年水利署核定1739萬3000元，已有1029戶受惠，今年預估受惠人數可達1100戶。 經濟發展局表示，即日起至11月15日止受理申請，補助經費用盡則停止受理補助，呼籲民眾把握機會踴躍申請。

經發局指出，為協助偏遠無自來水地區裝設自來水管線，截至去年6月底，台中市自來水普及率已達96.46％，供水戶數超過97萬戶，但民眾常因無力負擔用戶設備外線施工費用，遲未申請接用自來水。為提升民眾接水意願，改善市民生活用水品質，市府積極爭取水利署自來水用戶設備外線補助計畫，減輕民眾新接自來水費用負擔。

經發局表示，申請自來水用戶設備外線補助至少三分之二費用，如屬低收入戶、中低收入戶或自來水普及率未達70％，且用戶設備外線長度20米(含)以下可全額補助。新接自來水用戶可檢具相關文件向所轄區公所提出申請，由區公所進行初審後送經發局複審，符合規定即撥付補助款。