春節假期即將結束，不少民眾也因過年期間大魚大肉，而到健身房運動。行政院消保處今日提醒，在與健身房或教練簽訂契約時，須注意5大服務項目及資訊，避免造成爭議。

消保處指出，去年有近4千件的健身服務的消費申訴，請民眾在簽約時，可以參考「健身房定型化契約應記載及不得記載事項」，及「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，以為依據。

消保處說，簽約時，也要留意5大原則，特別注意服務資訊要明確，業者須載明起訖時間、會員及場所容留人數、服務項目、投保公共意外責任險、總金額與繳費方式等等。而教練也要揭露上課堂數與期限、教練學員比例、總金額與繳費方式、指定教練姓名等等。

消保處表示，若健身業者要撮合消費者以貸款方式繳費，應在貸款核准7日內，得隨時不附理由，以書面通知健身業者或貸款機構解除或終止借貸合約，若遇到健身房歇業、停業，除非有提供履約保障，否則消費者得檢附證明文件申請停止給付後續貸款餘額。

此外，消保處指出，在契約期間屆滿前，消費者隨時可終止契約，業者依未到期時間比例計算餘額退款，但若終止原因歸責於消費者時，消費者需負擔手續費，反之則由健身業者負擔。

消保處說，業者應就預收費用的50％提供履約保障，但若是按月、逐堂收費，及預收費用累計金額在5千元以下，業者可以不提供履約保障，最後，消費者享有3天的契約審閱期。