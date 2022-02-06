短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不但長得很漂亮，還有173cm、E罩杯的好身材，吸引近20萬網友追蹤IG。近期是農曆新年，短今不忘曬辣照向大家拜年，一襲貼身旗袍完美展露她的身材優勢，引起熱議。

短今4日在IG更新動態，寫道：「初四迎財神，今（取諧音，金）元寶通通跟我走，一個都不可以落下，因為我是『今雞母』」同時附上兩張照片，畫面中，短今綁著可愛的雙馬尾，臉上化著清甜的妝容，身穿粉紅色改良版的短旗袍，胸前有一個挖大洞的設計，隱約露出E級美乳，使網友眼睛不知道該放哪裡。

最令人害羞的是，這件旗袍的裙擺有個開高衩設計，穿在身高173cm的短今身上，看起來明顯有點太短，稍微擺個腿部彎曲的拍照姿勢，就露出神秘的根部和半臀，再配上一雙修長、白皙的大長腿，完全發揮到短今的身材優勢，網友看了不禁留言狂讚：「好美好美」、「人很漂亮，腿很長」、「好正又好有氣質的旗袍短今，美腿真香」、「穿上旗袍很好看」、「超美又超辣笑容超甜」。

除了放送初四的旗袍福利照，短今昨（5日）在IG限時動態PO泡湯照，並輸入「舒服」兩個字表達內心的愉悅，儘管只讓腿部入鏡，但引人遐想的畫面還是很吸睛。