中信兄弟今年尋求二連霸，找來日籍教練平野惠一助拳，擔任一軍打擊教練兼野手統籌，總教練林威助透露，當初是他主動與阪神前隊友接觸，「我覺得剛好是個嗆司，這個部門需要他的幫助。」

兄弟去年奪下相隔11年的總冠軍，但季後教練團有些許變動，原本的一軍首席教練丘昌榮及守備教練黃泰隆改往富邦悍將執教，空缺的位置也有人補上，從日本網羅平野惠一來台擔任教練。

平野惠一出身阪神虎，與「助總」是老戰友，林威助說：「他在日本執教6年，不管是在一、二軍，聽到的評價都是滿好的，球員時期我也有跟他相處過，雖然他個子小，但打擊很好，小球戰術也很有一套，無論是打擊、守備、跑壘都很有一套，相信他對球隊會很有幫助。」

林威助主動聯絡老隊友，希望能延攬他來兄弟執教，兩人今年將在台灣重逢，「去年球季結束後，他（平野惠一）本來想留在日本充實自己，但我覺得是個嗆司，這個部門需要他的幫助。」

平野惠一加入後，也讓兄弟吹起「日式球風」，林威助認為，不管美式或是日式球風，沒有絕對的好壞，「主要是要了解自己球隊的球風是怎樣。去年球季開始揮別『彈力球』，聯盟全壘打數減少，為了得分各隊使用戰術機率會增加，但如果球又換回來，相信各隊風格也會改，但今年球還是維持，以小球戰術來說，日本這方面細膩度做得很好。」