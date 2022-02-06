家家（中）與表弟團「兄弟職責」魯吉（左起）、司馬里奧、陳政陽、法維、高偉勛和光復昨晚在鐵花村一同演出。（相信音樂提供）

家家（右）與舅舅昊恩一搭一唱的好默契，逗笑台下觀眾。（相信音樂提供）

家家昨晚在台東鐵花村一連帶來18首精彩好歌。（相信音樂提供）

家家5日大年初五在台東的鐵花村舉辦「2022初五來我家」Mini Live，她除了與表弟們所組的樂團「兄弟職責」攜手合作，還與舅舅昊恩暌違10年同台演出，重現昊恩家家經典曲〈不自由〉，家家開心說道：「我們已經約好要一起唱歌到80歲了！」2人一搭一唱的好默契，把現場觀眾逗得哈哈大笑。

家家除夕回到台東老家與家人團聚，好好充電為演出做足準備，初五晚上一連帶來18首歌曲，用歌聲陪伴500位歌迷過好年。她既感激又開心地說：「每年都趁著過年的機會回老家好好休息，跟家人團聚，今年還能和自己的家人唱歌！」即便台東市區寒風吹拂，也未減歌迷熱情，家家一上台就以〈I Love You Bon Bon〉、〈花火祭〉和〈在家裡〉3首輕快歌曲開場，炒熱氣氛。

家家接著帶來先前為戲劇獻唱的〈閉上眼睛會想起的人〉及在《華燈初上》中翻唱的鄧麗君經典〈雨夜花〉、〈初戀的地方〉，她也選唱膾炙人口的林憶蓮〈走在大街的女子〉和庾澄慶〈讓我一次愛個夠〉，耳熟能詳的華語金曲讓觀眾跟著旋律哼唱起來。家家期許自己今年能夠有更多好的作品跟大家分享，也希望粉絲都能夠平安健康，最後家家則以自己的創作〈快樂願望〉為演出劃下句點。