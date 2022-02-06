高雄市治安年節不平靜！小年夜就有「棒球隊」出沒，10多人朝苓雅區舞廳狂砸猛砸，年初二，4男持球棒狠砸酒店泊車櫃台；年初四，男子持菜刀搶彩券行；年初六，5男狠K檳榔攤，當街上演棒球棍甩棍，老闆和友人還擊受傷；除砸檳榔攤嫌犯，警方正追緝外，年節發生的3起案件均已偵破，但年前，仁武區發生一起「典當車子糾紛」槍擊案至今仍未破。

高雄市苓雅區大帝國舞廳在小年夜發生10多人持球棒狠砸酒店大門案件，20秒影片曾在臉書、群組瘋傳，苓雅分局獲報追查，在6小時內逮捕15名嫌犯，警方指稱，王姓主嫌聲稱在店內消費時，遺失手提袋中的20萬元，因和現場舞廳幹部發生衝突，並遭服務人員約6人徒手毆打及丟擲酒杯，懷恨在心，因此率眾報復砸店。

大年初二，新興區復興路一間酒店會館遭多名手持球棒的年輕男子，砸毀泊車櫃台，警方調閱監視器，在4小時內循線查獲22歲的謝姓男等4人到案。

警方調閱監視器，在4小時內循線查獲22歲的謝姓男等4人到案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

大年初四，高雄市小港區鳳林路一間彩券行，遭1名楊姓男子持菜刀闖入，恐嚇店員交付財物，搶走16000元後徒步離開，和警方在大街上上演對峙戲碼，警方最後以左右包夾，趁機噴灑辣椒水，將楊男手中菜刀打掉，壓制在地後逮捕歸案。

警方將持菜刀搶彩券行的楊姓男子壓制制伏在地後送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

大年初六，高市苓雅區檳榔攤發生砸攤事件，檳榔攤陳姓老闆和酒後的孔姓友人起口角，孔男趁陳男離開檳榔攤後，撂人持球棒砸店，過程中，駕車離去時，球棒還甩出車外，檳榔攤老闆和友人趕回，雙方互K，2人掛彩受傷，警方正循線逮人。

持棒檳榔攤滋事的男子駕車甩車離去時，開車門甩出一根棒球棒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

除了年節發生的4起重大治安事件外，仁武區於1月8日發生一起槍擊案，當時警方指出，黃姓男子因借用許姓友人的名字買車，許男後來缺錢，直接將車子典當，雙方引發金錢糾紛，黃男找周姓友人連袂至許男住家索賠，未料，許男以為仇家上門，竟持槍械朝周男座車開一槍，所幸僅擊中後檔風玻璃碎裂，無人受傷。

大年初六，高市苓雅區檳榔攤（如圖）發生年輕男子持球棒砸攤事件。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

該起因「典當車子」的金錢糾紛所引起的槍擊案，仁武分局和刑大警方共組專案小組，但事隔近一個月，至今仍未破案。

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