美國海軍5日證實，海軍海豹突擊隊近日完成第一階段的評估與選拔測驗；卻不幸傳出2名候選學員雖成功挺過「地獄週」，但在通過鑑測後的數小時感到身體不適而送醫治療，其中1人更不幸逝世。

海軍表示，這2人都緊急送往加州的醫院進行治療；其中1人送往加州科羅拉多市的夏普科羅納多醫院，另1人被送往聖地牙哥的海軍醫療中心治療。當時，2人都已成功挺過為期5天半的地獄週鑑測，過程中沒有任何意外事件或出現異常。

海軍表示，目前仍不清楚死亡士兵的死因，現已展開調查。依據海軍規定，軍方不會公布該名水手的名字，直到他的眷屬收到通知的24小時後。

《美聯社》指出，地獄週是海豹部隊「基本水中爆破」(Basic Underwater Demolition/SEAL, BUD/S)課程的一部分，包含基本水中爆破、求生術、與其他戰鬥戰術。地獄週通常安排在第4週，此時會考核所有候選人，並決定誰能獲選進入海軍特種作戰基礎訓練指揮部，接受進一步訓練。

報導指出，海豹突擊隊的地獄週主要在測試後選學員的身體與心理力量，以及各種水上能力，甚至是領導統御。由於過程出了名的操，隨著候選學員逐漸被逼到身心靈的極限點，至少50%到60%的人會慘遭淘汰而無法通過地獄週。

上一次海豹部隊傳出候選學員於地獄週死亡，已是2016年的事情。當時，1名叫洛夫萊斯(James Derek Lovelace)的士兵在水池中拼命掙扎，卻2度為教官推入水中，最後喪失意識並死亡。

該案為聖地牙哥郡的法醫裁定為兇殺；但經過1年的調查，海軍表示不會對該名教官提出刑事控訴。因為驗屍報告指出洛夫萊斯的心臟有問題，特別是他的冠狀動脈有異常。對於運動員來說，這往往會導致心臟意外猝死。

另1起死亡事件則發生在海豹突擊隊的訓練過程。1名指揮官自直升機快速垂降時不幸摔倒，幾天後死亡。