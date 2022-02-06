警政署署長陳家欽（前中）6日到新竹市警察局第一分局拜年並慰勉基層同仁執行勤務辛勞。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

警政署署長陳家欽（左）6日到新竹市警察局慰勉基層同仁執行勤務辛勞。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

警政署為期15天的加強重要節日安全維護專案工作即將告一段落，警政署署長陳家欽6日特別到新竹市警察局第一分局拜年並慰勉基層同仁執行勤務辛勞，並肯定協勤民力的付出，期許警察應秉持犧牲奉獻精神，積極為民服務，全力維護社會治安工作。

陳家欽向基層同仁表示，在疫情嚴峻狀況下，就算是新春期間，仍應盡量避免參加餐會、飲宴，以避免群聚感染風險，更應注意勿酒後駕車。在防疫工作上，他也叮囑同仁應加強自身安全防護，依據各項SOP佩戴防護裝備，避免直接接觸，維護自身健康。

陳家欽同時強調，警政署目前努力爭取刪除與警察業務較無相關的法條，希望減輕同仁工作負擔。

市警局長郭士傑則表示，感謝署長在春節期間帶來貼心的慰問與關懷，讓同仁備感溫馨，同仁將持續落實各項治安及交通維護工作。另外，春節連續假期即將結束，提醒市民返家或出外遊玩應遵守交通規則，注意行車安全，警方針對重要道路及熱門景點均已規畫相關交通疏導措施，做好治安放心、交通順心、民眾安心的基本功。

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