68歲男星「阿B」鍾鎮濤先前歷經一次失敗婚姻，與章小蕙如王子與公主般童話家庭生活僅維持11年，2002年鍾鎮濤因負債2億港元（約7億新台幣）黯然宣布破產，後來他遇見生命中的貴人，也是真命天女范姜素貞，不僅陪他走過低潮，更順利從破產狀態翻身，經濟狀態轉黑為紅，近日他在上海的豪宅開派對為好友梁家輝慶生，台灣男星信也受邀，可見鍾鎮濤人脈之廣。

鍾鎮濤1988年和章小蕙舉行世紀婚禮，婚後生下一子一女，1996年鍾鎮濤看報導才知道太太與陳曜旻過從甚密，重創婚姻，隔年兩人宣布離婚，而鍾鎮濤的經濟狀況也陷入僵局，他因在1997年金融風暴投資失利，負債超過兩億港幣，2002年申請破產，直到2006年才屆滿。

鍾鎮濤在上海豪宅替梁家輝慶生。（圖／翻攝自鳳凰新聞）

就在人生最灰暗之際，鍾鎮濤遇見台灣女友范姜素貞並陷入熱戀，去年范姜素貞和女兒鍾嘉晴上實境秀《媽媽，你真好看》，鍾鎮濤為了替老婆宣傳，特別發了封長信表白愛妻，更吐露兩人交往始末，回憶范姜素貞25歲、剛從法國念書畢業回來時，遇到了破產的自己，「（她）在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一當十的姿態幫助我，除了生活細碎，工作上的大小安排，還照顧著我一對當時還是年幼的孩子」。

台灣歌手信（左起）、梁家輝、鍾鎮濤在聚會上表演。（圖／翻攝自鳳凰新聞）

傳聞范姜素貞為了替鍾鎮濤還債，毅然決然變賣了5、6只鑽戒，更替另一半開源節流，完美飾演了賢內助的角色，讓鍾鎮濤對范姜素貞心中只有感激，2014年鍾鎮濤砸錢替范姜素貞在峇里島舉行溫馨婚禮，而該節目原本是邀他和女兒參加，開拍前夕臨時換邀請范姜素貞，讓鍾鎮濤頗為擔心，「范范在文藝界雖然已經很有經驗，但演出幕前卻完全是另外一回事，對她們來說是個很大的挑戰。經過各樣慎重考慮之後，我決定鼓勵她參加」，隔空為太太加油打氣。

鍾鎮濤先前分享在家中寫春聯。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤最近積極在大陸發展，日前與譚詠麟、彭健新、陳友等「溫拿樂隊」合體參加《春晚》，昨(5日)他更在微博分享與譚詠麟年輕時與現在的比對圖，感慨寫下：「轉眼數十年​​​​」。據《香港01》報導，近日他更在上海豪宅替64歲的梁家輝慶生，其中一張照片可見梁家輝開心和4個不同造型的蛋糕照相，另一張照片又見梁家輝和鍾鎮濤等人組Band，大展才華，台灣男星信則擔任鼓手，氣氛相當熱鬧，而鍾鎮濤的豪宅採歐風裝潢設計，裝潢及家具都以白色及米色為主，不僅有大水晶燈，還有許多字畫，可見其品味不凡。