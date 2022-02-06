高雄港傳播鏈持續延燒，目前已經造成117人染疫，導致南部地區人心惶惶，更有媒體6日接獲爆料，稱港區有引水人員確診，且該名個案近期曾接觸過40艘船隻，對此，高市府衛生局並未證實，僅表示相關疫情狀況，將於下午2時30分舉行防疫記者會統一對外說明。