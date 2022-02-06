9天的農曆年假即將結束，為了提振精神，各大超商也推出如咖啡買一送一、第二杯半價等「開工優惠」，也為新的一年工作開好兆頭。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN開工推出咖啡優惠，今年提早一天陪上班族一起收心，自2月6日起至2月22日連續17天，推出CITY系列任選享第二杯半價優惠(以價低者折)，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品(不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯)，為上班族加油應援打氣！此外，即日起至2月11日限時6天，購買任一杯CITY PRIMA精品咖啡，每杯再加贈OPEN POINT點數10點(免費兌換及行動隨時取兌領不列入贈送)，預計帶動現調飲品較活動前成長2成以上。

●全家

為了解決消費者連假後上班懶洋洋，「全家」於 2／6、2／7 連續 2 天推出 Let’s Café 經典特濃美式、特濃拿鐵買一送一優惠，讓上班族可以提振心情、面對開工。

消費者可透過「全家」APP購入，每位會員每日限購一組 自明日起至2／9再加碼會員限定優惠，單筆消費滿 200元即可獲得購物金50元，每會員最高回饋二次送完為止。

●萊爾富

2022年春節假期長達9天，2／7是開工日，根據萊爾富內部資料顯示，連假後上班的第一天，咖啡的銷量會較平常多出至少5成，尤其是春節長假之後的第一天上班日，銷量幾乎是平常的1倍以上，萊爾富為提振上班族開工上班的精神，2／7至2／13推出7天會員限定、大冰／熱美式咖啡及大冰／熱拿鐵咖啡同品項買30送30的優惠活動，讓長假之後的工作精神能漸漸回復。